Per un anno al servizio degli anziani di Gragnano

Si sono impegnate per assistere gli anziani di Gragnano, per consegnare farmaci a domicilio o per animare il centro diurno. Si è concluso nei giorni scorsi l'esperienza del Servizio Civile Nazionale per Carolina Taveras e Brenda Perria, quest'ultima purtroppo colpita dal lutto del compagno Vincenzo Sperandeo, vittima di un incidente alle porte del paese. Entrambe sono state impegnate nel progetto "Tessere legami: altre storie possibili", promosso da Csv Emilia e messo in pratica del Comune di Gragnano.

Le due volontarie, salutate nei giorni scorsi dalla sindaca Patrizia Calza e dagli operatori del servizio sociale comunale al termine dell'esperienza, sono rimaste impegnate 5 giorni a settimana, con una media di 25 ore, arrivando al traguardo annuale delle 1145 ore.