Pianello, in migliaia alla sagra d'la Galeina Grisa

A Pianello la stagione estiva inizia con il botto. Sono migliaia le persone che da questa mattina, giovedì 1 maggio, affollano la Fiera di Primavera e la sagra d'la galeina grisa. Il paese ospita non meno di 150 bancarelle disseminate lungo tutte le vie centro, mentre in piazza Mercato è invasa dalla tradizionale sagra, animata come sempre dagli infaticabili volontari della Pro loco.

Per loro un super lavoro, iniziato già ieri sera quando la sagra legata ai riti del Calendimaggio ha aperto i battenti, anticipando l'avvio questa mattina della tradizionale fiera del 1 maggio.

Sotto gli stand della Pro loco i volontari distribuiscono centinaia di frittate, piatto tipico della sagra d'la galeina grisa, insieme a sempre gettonatissimi panini imbottiti con il cotechino piccolo, o cotechino corto specialità tutta pianellese. Tutt'attorno luna park, bancarelle, mostre d'arte sotto i portici con anche esibizioni di musica.

L'avvio ufficiale questa mattina, all'affollato taglio del nastro all'ombra del palazzo comunale gremito di autorità e rappresentanti istituzionali. Stasera la due giorni di festa chiude con l'orchestra Matteo Bensi e cena sotto il tendone della Pro loco.