Rincari dei libri scolastici, quanto costano alle famiglie piacentine

Quest'anno, secondo i dati Adico, i testi scolastici costano circa il 2% in più rispetto al 2025-2026. Ancora più marcata la crescita per zaino, quaderni, astuccio e diario: +3,7%, per una spesa media di 93 euro a studente. Nelle scuole superiori di Piacenza, per contenere le spese, si ricorre anche a versioni digitali o miste, mentre le nuove edizioni dei testi rendono più difficile il mercato dell’usato. Per il primo anno, tra i costi più alti: 307 euro al liceo scientifico Respighi (Scienze applicate), 291 al Gioia (Classico), 306 al Linguistico, 281 al Raineri-Marcora (Agricoltura), 334 al Tecnico agroalimentare e 348 all’Alberghiero Marcora. Al Colombini si va dai 333 euro delle Scienze umane ai 342 dell’Economico-sociale; 333 al Romagnosi (Finanza e marketing), 259 al Casali, 295 al Cassinari e 342 al Tramello. In provincia, al polo Volta di Castel San Giovanni si spendono circa 300 euro per una prima scientifico e 319 al Tecnico tecnologico; al Mattei di Fiorenzuola 274 euro per il primo anno del Tecnico tecnologico.