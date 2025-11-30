Solidarietà tra amici: tornano le raccolte natalizie per chi è in difficoltà

Anche quest’anno, con l’avvicinarsi delle feste, un gruppo di amici piacentini ha deciso di far sentire la propria vicinanza a tre realtà del territorio che ogni giorno sostengono persone con disabilità, minori in situazioni difficili e famiglie in bisogno. Lo faranno attraverso quattro raccolte solidali di prodotti alimentari, nelle quali non mancheranno – vista la stagione – i tradizionali panettoni e pandori.

«È ormai una consuetudine» racconta Ivano Guidotti, uno dei promotori. «Da parecchi anni, a Natale e a Pasqua, ci ritroviamo per organizzare questa iniziativa a favore di Assofa, della Casa del Fanciullo e della Caritas di San Corrado».

Il primo appuntamento è previsto mercoledì 3 dicembre, nel foyer 2 del PalabancaSport, in occasione della partita di Superlega tra Gas Sales Bluenergy e Padova. Poco prima del fischio d’inizio, Ivano e gli altri volontari raccoglieranno alimenti a lunga conservazione, articoli per la pulizia e prodotti dedicati ai più piccoli. «Chi vuole partecipare - aggiunge Guidotti - può portare ciò che preferisce: in pochi giorni tutto verrà consegnato alle tre associazioni. E voglio ringraziare i Lupi Biancorossi: da quando siamo nati ci sostengono con una generosità incredibile».

Dalla pallavolo al calcio: dal 9 al 12 dicembre la raccolta si sposterà al centro sportivo del Gotico Garibaldina, in via Padre Davide da Bergamo a Piacenza. In collaborazione con la società biancorossa, l’iniziativa coinvolgerà i giovani calciatori del settore giovanile che, dalle 17 alle 19, potranno portare panettoni e pandori da donare.

A seguire, la raccolta approderà nei supermercati: sabato 6 dicembre al Basko di San Nicolò lungo la via Emilia e sabato 13 dicembre all’Italmark di via Manfredi a Piacenza, dalle 8.30 alle 20.00. Anche in queste due giornate i cittadini potranno offrire alimenti non deperibili, come già previsto all’evento del Palabanca.

«A tutti coloro che decideranno di contribuire - conclude Guidotti - consegneremo un piccolo biglietto di ringraziamento, preparato per noi gratuitamente dalla Litografia Pignacca di Borgotrebbia. Oltre agli auguri natalizi, conterrà le informazioni sulla raccolta e sulle destinazioni dei prodotti. Siamo un gruppo senza nome, non cerchiamo visibilità: vogliamo solo fare qualcosa di buono. Grazie fin da ora a chi ci darà una mano».