Spettacolo, musica e atmosfere circensi: in mille alla Notte Bianca di Bettola

Sono state mille le persone che hanno cenato nella grande piazza Colombo per la Notte Bianca 2026, evento tra i più attesi dell’estate bettolese che si è tenuto il 4 agosto. Spettacolo, musica e convivialità si sono intrecciati seguendo il tema scelto per questa edizione, il circo. Tra i momenti più intensi della serata – condotta dal carismatico Claudio Bruzzi – il ricordo di Giuseppe Teruzzi, il "Terry", che ha sempre sostenuto con passione le iniziative del paese, venuto a mancare pochi mesi fa. A lui è stata dedicata A Million Dreams interpretata da Anna Sordi e Gianmaria Trioli. Attesa ed apprezzata la sfilata della Boutique Tiffany, che ha saputo interpretare il tema della festa con eleganza e originalità. Fino a tarda sera si sono alternati spettacoli, con le coinvolgenti scenografie della Funky Feet Danza e le eleganti esibizioni delle pattinatrici della Gymnasium Roller School. A rendere maggiormente l’atmosfera ci ha pensato uno speciale personaggio ispirato alla celebre Moira Orfei, interpretato da una figurante trasportata su una maestosa carrozza-trono realizzata da Claudio Migliorini e Antonio Taffurelli. Gran finale con gli artisti della Scuola di Circo Tadam e musica con dj Taylor.