Tre realtà piacentine a sostegno del gioco di Libertà "Che Classe!"

All'interno di ogni casa c'è un luogo speciale per i più piccoli, che ha bisogno di qualcuno esperto in materia per essere pensato a dovere, in questo senso Metodo Interni, azienda di Gossolengo, è “l'amico” speciale del gioco di Libertà “Che Classe!”. «Ci fa piacere essere presenti come partner anche quest'anno, per rinsaldare un legame che si è rafforzato nel corso degli anni» ha spiegato il titolare Roberto Tortelotti. Altra realtà che da anni è orientata verso i giovani è il Centro Medico e Diagnostico Rocca: come ha detto Daniele Rocca «lo saremo ancora di più nei prossimi mesi con il nuovo progetto che stiamo promuovendo proprio grazie al gioco promosso da Gruppo Libertà, il nuovo Centro Pediatrico Aurora». Si è aggiunta quest'anno invece la Tecnortopedia Obertelli di Piacenza. «Anche per noi è molto importante il mondo dei giovani in generale, il gioco è molto divertente» le parole della titolare Ombretta Bonini.