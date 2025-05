Vent’anni di Hospice a Borgonovo: una cena per festeggiare e sostenere

Mercoledì 18 giugno nel parco dell'ex Andreoli si celebrano i vent'anni dell'Hospice di Borgonovo. Per festeggiare questo importante traguardo Asp Azalea (ente gestore) organizza una cena aperta, previa prenotazione, a tutti. L’evento conviviale inizierà alle 20, con un aperitivo, dopodiché si passerà alla cena. Il ricavato, tolte le spese di organizzazione, sarà devoluto all'hospice. Per partecipare occorre versare la quota di 70 euro tramite bonifico su IT88C0623065200000031110586, indicando nome cognome e numero partecipanti. Si può sostenere l’hospice anche con il 5 per mille indicando sulla propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale: 91131560335. L'Hospice di Borgonovo è stata la prima struttura del genere avviata in provincia di Piacenza, quando ancora il termine cure palliative era sconosciuto.