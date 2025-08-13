Vie Poggiali, Mazzini e Borghetto: viabilità modificata dal 25 agosto

Per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione della rete fognaria, dalle 8 di lunedì 25 agosto alle 18 di martedì 9 settembre, in via Poggiali, all’incrocio con via Mazzini a Piacenza, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, mentre all’incrocio con cantone del Monte, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra; sempre in via Poggiali, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Mazzini e quello con via San Marco, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, mentre nel tratto compreso tra l’incrocio con via Mazzini e quello con cantone del Monte, è istituito il divieto di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere, con la massima cautela, i tratti interessati dal divieto); in via Mazzini, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Poggiali e quello con via Sant’Eufemia, è istituito il divieto di circolazione (dall’osservanza del quale sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere, con la massima cautela, i tratti interessati dal divieto) mentre nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con piazza Cavalli e quello con via Mandelli, è istituita la revoca del senso unico di marcia, a uso esclusivo dei mezzi di cantiere che dovranno essere supportati da movieri al fine di assicurare la massima sicurezza, in base alle fasi del cantiere; in via Borghetto, all’incrocio con via Poggiali, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per due stalli di sosta.