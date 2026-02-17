Aggressione agli agenti: convalidato l'arresto, nigeriano in libertà
Con obbligo di firma quattro volte la settimana presso la caserma dei carabinieri di Caorso
Ermanno Mariani
|2 ore fa
Tribunale di Piacenza
Il nigeriano accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare generalità a pubblico ufficiale, nel pomeriggio di martedì 17 febbraio è comparso davanti al giudice per la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il nigeriano con la misura dell’obbligo di firma quattro volte la settimana presso la caserma dei carabinieri di Caorso. Il processo è stato rinviato a giugno e lo straniero al termine dell’udienza ha lasciato liberamente l’aula del tribunale.
