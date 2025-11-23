Bacio rubato alla collega, operaio a processo per violenza sessuale

Processo per violenza sessuale a un operaio di 52 anni di origine peruviana che avrebbe baciato sul collo una collega di lavoro mentre i due erano impegnati a scaricare del materiale in un capannone del polo logistico di Castelsangiovanni. I fatti contestati sono avvenuti il 20 giugno del 2022. A subire l’approccio sgradito fu una donna tunisina che oggi ha 23 anni, costituitasi parte civile con l’avvocato Eugenio Losco. L’uomo è invece difeso dagli avvocati Luca Gatti e Filippo Fornaroli.

Secondo la ricostruzione della Procura, la donna chiese aiuto al collega per scaricare un pacco particolarmente pesante. L’operaio si sarebbe avvicinato, avrebbe prima chiesto quando il marito della donna tornava in Italia, l’avrebbe poi afferrata con le mani e baciata sul collo. Dopo essersi ritratta l’operaia chiamò il responsabile del magazzino per raccontare l’accaduto. Successivamente ha presentato una denuncia che ha dato origine al processo.