Due anni di abusi, botte e umiliazioni alla compagna, ora la condanna. Lei: «Donne, non abbiate paura, denunciate»
Maltrattamenti, violenze e uno schiaffo che le fratturò il naso: una 54enne piacentina racconta il suo calvario. Dopo che il tribunale ha condannato l'uomo a 4 anni e 4 mesi, lei lancia un appello alle vittime: «Non rimanete in silenzio».
Paolo Marino
|2 ore fa
Due anni di gelosia morbosa, umiliazioni, controllo e violenze. Poi uno schiaffo che le fratturò il naso e la decisione di denunciare. È il calvario raccontato da una piacentina di 54 anni, il cui ex compagno, un 47enne residente nel Lodigiano, è stato condannato dal tribunale di Piacenza a quattro anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del compleanno della donna.
La svolta nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2021. Colpita al volto e fatta cadere a terra, la donna riportò una frattura al naso. Soccorsa dai vicini e accompagnata al pronto soccorso, trovò poi il coraggio di firmare la querela. Nel gennaio 2022 scattò il divieto di avvicinamento.
Ora, dopo la sentenza, vuole soprattutto lanciare un messaggio alle altre vittime: «Il mio urlo alle donne che vivono queste situazioni è spronarle a denunciare, farsi aiutare, non rimanere in silenzio». E aggiunge: «La legge è dalla nostra parte».
Il processo si è svolto con rito abbreviato. Disposto anche un risarcimento provvisionale di 30mila euro. L'imputato, che ha respinto tutte le accuse, è stato assolto dall'imputazione di stalking. La sentenza non è definitiva.
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