Due anni di abusi, botte e umiliazioni alla compagna, ora la condanna. Lei: «Donne, non abbiate paura, denunciate»

Due anni di gelosia morbosa, umiliazioni, controllo e violenze. Poi uno schiaffo che le fratturò il naso e la decisione di denunciare. È il calvario raccontato da una piacentina di 54 anni, il cui ex compagno, un 47enne residente nel Lodigiano, è stato condannato dal tribunale di Piacenza a quattro anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del compleanno della donna.

La svolta nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2021. Colpita al volto e fatta cadere a terra, la donna riportò una frattura al naso. Soccorsa dai vicini e accompagnata al pronto soccorso, trovò poi il coraggio di firmare la querela. Nel gennaio 2022 scattò il divieto di avvicinamento.

Ora, dopo la sentenza, vuole soprattutto lanciare un messaggio alle altre vittime: «Il mio urlo alle donne che vivono queste situazioni è spronarle a denunciare, farsi aiutare, non rimanere in silenzio». E aggiunge: «La legge è dalla nostra parte».