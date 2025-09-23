Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Espulso per dieci anni dall'Italia, processo rinviato al 2035

La vicenda emersa ieri dal Tribunale di Piacenza, protagonista un cittadino albanese di 34 anni

Paolo Marino
Paolo Marino
|2 ore fa
Espulso per dieci anni dall'Italia, processo rinviato al 2035
1 MIN DI LETTURA
Il questore di Cremona espelle uno straniero per dieci anni perché lo ritiene socialmente pericoloso. In più, gli nega di rientrare in Italia per partecipare a un processo che lo vede imputato. Risultato? Il processo viene rinviato al 22 febbraio del 2035. È questo l’esito paradossale dell’udienza celebrata nei confronti un 34 enne, albanese irregolare sul territorio italiano, protagonista negli ultimi anni di numerosi fatti di cronaca diventati oggetto di indagini e processi. Al suo attivo ci sarebbero una sparatoria, una rissa e presunti reati legati allo spaccio e alla prostituzione. Vicende per la gran parte delle quali si attendono ancora sentenze definitive. Leggi tutto qui

Gli articoli più letti della settimana