Estorsione e rapina, arrestata 39enne nigeriana

Una 39enne nigeriana è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Piacenza con l'accusa di estorsione e rapina. La donna - residente in provincia di Cremona, coniugata e barista - è finita in carcere e dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. La condanna è stata emessa a seguito di un grave episodio di estorsione e rapina avvenuto a Castelvetro Piacentino, ricostruito dai carabinieri. In quell'occasione, la donna, insieme a un complice, poi identificato, aveva tentato di estorcere ad un connazionale la somma di 500 euro minacciando di rivelare alla sua famiglia la loro relazione intrattenuta per poco tempo. Durante un incontro, la stessa gli sottraeva i vestiti e le chiavi della macchina costringendo la vittima a prelevare 100 euro per la restituzione degli oggetti sottratti.

L'operazione dell’ arresto, avvenuta il 25 ottobre, ha visto il coinvolgimento anche del personale della Compagnia Carabinieri di Casalmaggiore (CR), che ha collaborato con il Nucleo Investigativo di Piacenza per assicurare l'arresto della donna e il suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e il coinvolgimento del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro per gli accertamenti di competenze all’interno del bar ove la 39anni lavorava come barista.