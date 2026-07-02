Il ladro di champagne scomparso nel nulla, il processo è sospeso

Non luogo a procedere per un super-taccheggiatore che aveva trafugato una quindicina di bottiglie di liquore, tra le quali anche alcune costose bottiglie di champagne Moët & Chandon. Lo ha stabilito ieri in udienza il giudice nei confronti di un cittadino georgiano quarantenne. Il non luogo a procedere è stato disposto in quanto il georgiano, senza fissa dimora, risulta irreperibile da oltre due anni, come se fosse scomparso nel nulla.