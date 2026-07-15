La madre di Aurora non perdona: «Confessione? Scelta furbesca»

«Una scelta furbesca». Così Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, ha commentato la confessione dell’ex fidanzato della figlia, che lunedì, durante il processo d’appello, ha ammesso per la prima volta di essere l’autore dell’omicidio della tredicenne precipitata dal balcone della sua abitazione di Piacenza il 25 ottobre 2024. Dichiarazioni rilasciate in un’intervista al Corriere della Sera online e ad altre testate, nella quale la donna torna a esprimere tutto il proprio dolore e i dubbi sulle reali motivazioni dell’ammissione di responsabilità.

Secondo Corbellini, la scelta del ragazzo (che non ha ancora compiuto 17 anni) non sarebbe dettata dal pentimento, ma da una precisa strategia processuale. «Prima ha scelto di fare un processo con rito abbreviato dicendo di essere innocente. Poi, dopo quasi due anni, se n’è uscito con questo exploit definitivo. Ha ammesso di essere stato lui chiedendo scusa. Lo ha fatto sicuramente nella speranza di poter ottenere uno sconto di pena», afferma.

La madre di Aurora non crede nemmeno alla sincerità delle scuse pronunciate in aula.