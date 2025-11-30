Maltrattamenti all'asilo di Castello, parlano due psicoterapeute

È tornato in tribunale, dopo una pausa di circa un anno, il processo a una maestra della scuola materna Nazario Sauro di Castel San Giovanni, accusata di maltrattamenti nei confronti di dodici bambini tra i quattro e i cinque anni. Fatti che sarebbero avvenuti tra il 2016 e il 2017.

Ascoltata in aula la psicoterapeuta Alessandra Bignami che, in qualità di consulente della Procura, ha esaminato i filmati delle telecamere nascoste messe in classe dagli inquirenti. L'esperta ha evidenziato «condotte verbali e fisiche che, ipoteticamente, possono influire sullo sviluppo armonico dei bambini». Tra gli episodi ricordati, i commenti a un bambino straniero, al quale sarebbe stato detto che puzzava. In un altro video, si vede un bimbo che sarebbe stato svegliato bruscamente e strattonato mentre dormiva su una brandina. Due famiglie si sono costituite parti civili con gli avvocati Giuseppe Coiro e Sabrina Erba. L'avvocato Luigi Salice, difensore dell'imputato, ha sottolineato come i filmati esaminati dalla consulente della Procura corrispondano allo 0,3% del totale delle immagini. Il processo è stato aggiornato a giugno 2026.