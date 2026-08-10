Precedenti penali sulle spalle, due stranieri espulsi

Due stranieri, di 45 e 36 anni e risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati espulsi dalla Questura di Piacenza con accompagnamento al C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO), in attesa del successivo trasferimento nel Paese di origine.

Nello specifico, lo straniero di 45 anni è risultato avere a suo carico precedenti di Polizia relativi al reato di atti persecutori, contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale, con in atto la misura cautelare del divieto di dimora e la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, entrambe dal comune di Piacenza, misure al quale lo stesso in più occasioni era stato inottemperante, ed emesse a seguito di denunce fatte da alcuni residenti ed un parcheggiatore della zona centro storico, per le continue minacce subite.

Un altro straniero di 36 anni, scarcerato dalla casa circondariale per fine pena, con a suo carico diversi precedenti di polizia e precedenti penali riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti, per la maggior parte commessi nella zona di Modena, è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo, per il successivo trasferimento nel Paese di origine.