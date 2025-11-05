Processo per maltrattamenti: «Apri la porta o ti ammazzo»

«Ha ripetutamente preso a pugni il vetro della porta, che era chiusa con un chiavistello dall’interno, gridando: «Apri o ti ammazzo p…». La porta traballava; da una finestra gli ho passato una bottiglia d’acqua sperando si calmasse, ma ha ricominciato a picchiare e a gridare: «Non chiamare i carabinieri, tanto sfondo la porta prima che arrivino loro e ti ammazzo e poi mi ammazzo io»».

È questo il drammatico passaggio della testimonianza in tribunale di una trentenne brasiliana residente a Castelsangiovanni, che dai suoi racconti sarebbe stata duramente maltrattata dal suo ormai ex compagno. Il processo, che vedeva imputato un trentenne brasiliano, ex compagno della vittima, ieri testimone, si è celebrato al tribunale di Piacenza. Il fatto, costato la denuncia per maltrattamenti all’ex compagno della donna, era avvenuto in una notte di inizio settembre di tre anni fa.