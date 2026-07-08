Scontri al sit in anti Vannacci, nel processo sfilano i testimoni
Ricostruita ieri in aula la movimentata vicenda. Cinque le persone che all'epoca (2023) furono indagate dalla questura. L'approfondimento su Libertà
Paolo Marino
|2 ore fa
I manifestanti davanti al cinema President nel 2023
Processo sui tafferugli scoppiati il 20 dicembre 2023 davanti al cinema President in occasione dell’incontro con il generale Roberto Vannacci, chiamato a Piacenza per presentare il suo libro "Il mondo al contrario". Cinque le persone che all’epoca furono indagate dalla questura: un giovane che aveva partecipato al presidio di protesta contro il generale e quattro persone che gravitavano negli ambienti dell’estrema destra. Sono tutti accusati di rissa. In più, a due di loro viene contestato il reato di lesioni.
La movimentata vicenda ieri è stata ricostruita in aula. È stato ricordato come davanti al President fosse stata autorizzata una manifestazione contro la presentazione di Vannacci. La tensione crebbe quando si presentarono alcuni esponenti di destra. A quel punto iniziarono a volare urla e insulti reciproci. La situazione degenerò una decina di minuti dopo nel parcheggio antistante la chiesa della Santissima Trinità. L’attenzione degli inquirenti fu attirata da grida di aiuto.
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