Scontri al sit in anti Vannacci, nel processo sfilano i testimoni

Processo sui tafferugli scoppiati il 20 dicembre 2023 davanti al cinema President in occasione dell’incontro con il generale Roberto Vannacci, chiamato a Piacenza per presentare il suo libro "Il mondo al contrario". Cinque le persone che all’epoca furono indagate dalla questura: un giovane che aveva partecipato al presidio di protesta contro il generale e quattro persone che gravitavano negli ambienti dell’estrema destra. Sono tutti accusati di rissa. In più, a due di loro viene contestato il reato di lesioni.

La movimentata vicenda ieri è stata ricostruita in aula. È stato ricordato come davanti al President fosse stata autorizzata una manifestazione contro la presentazione di Vannacci. La tensione crebbe quando si presentarono alcuni esponenti di destra. A quel punto iniziarono a volare urla e insulti reciproci. La situazione degenerò una decina di minuti dopo nel parcheggio antistante la chiesa della Santissima Trinità. L’attenzione degli inquirenti fu attirata da grida di aiuto.