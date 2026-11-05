Si presenta all'Immigrazione ma è irregolare: espulso

Nella mattinata di mercoledì 4 novembre un tunisino di 27 anni si è presentato presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza per richiedere alcune informazioni ma a seguito di controlli e accertamenti effettuati dagli operatori è emerso che il soggetto non fosse in regola sul territorio nazionale.

Dalle verifiche è emerso inoltre che l’uomo aveva alle spalle numerosi reati come resistenza a p.u., furto aggravato, rapina e reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi nelle zone di Cagliari e Roma.

Alla luce della sua posizione irregolare e della pericolosità emersa, è stato immediatamente adottato il provvedimento di espulsione con accompagnamento e trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, effettuato da equipaggio qualificato, nella stessa serata di ieri.

Durante le fasi precedenti all’accompagnamento, alla notizia del provvedimento di espulsione, il soggetto ha accusato un malessere ed è stato immediatamente accompagnato al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso, così da consentire successivamente il regolare trasferimento al CPR.

Subito dopo la visita medica, è stato possibile accertare la sua idoneità al trasferimento e alla vita di comunità, procedendo così al suo definitivo accompagnamento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino.