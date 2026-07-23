Stalking, minacce e tentato incendio: arrestato un 27enne

È stato arrestato e condotto in carcere un cittadino straniero di 27 anni, gravemente indiziato dei reati di atti persecutori (stalking) e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna. La misura cautelare della custodia in carcere è stata eseguita oggi dagli agenti della Squadra Mobile di Piacenza, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nelle ultime settimane l’uomo avrebbe messo in atto una serie di comportamenti persecutori e violenti nei confronti della donna. Le contestazioni vanno dalle aggressioni verbali e dalle minacce a un tentativo di introdursi nell’abitazione della vittima, danneggiando una finestra. In un episodio ancora più grave, avrebbe cercato di incendiare la casa lanciando all’interno due bottiglie piene di benzina.

Le condotte persecutorie sarebbero proseguite anche il 15 e il 16 luglio, quando il 27enne avrebbe minacciato, provocato e pedinato l’ex compagna e il suo nuovo compagno nei pressi di una pizzeria del centro cittadino, dove quest’ultimo lavora.

Alla luce dei fatti emersi, la Divisione Anticrimine della Questura di Piacenza aveva adottato d’ufficio nei confronti dell’uomo un provvedimento di ammonimento del Questore, notificato il 18 luglio 2026 ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 93/2013. Con tale atto era stato formalmente invitato a interrompere ogni comportamento aggressivo o violento nei confronti della donna e a rispettare la legge, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Nella giornata odierna gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato il 27enne e dato esecuzione alla misura cautelare. L’indagato è stato accompagnato alla Casa circondariale di Piacenza, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.