Vari reati di bancarotta fraudolenta, arrestato italiano ultrasettantenne

Un italiano ultrasettantenne è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Piacenza nella sera di venerdì 24 ottobre. L’uomo è stato condannato in via definitiva a sei anni e quattro mesi di reclusione per reati di bancarotta fraudolenta, commessi tra La Spezia ed Asti tra il 2011 ed il 2012, ai danni di aziende di quei territori. E' stato quinti condotto alle novate.