Violenza sessuale sul Facsal: una sigaretta incastra il sospettato, la ricostruzione al processo
In tribunale i carabinieri hanno ripercorso le indagini sull'aggressione denunciata da un 22enne nel 2023. Decisive le telecamere di sorveglianza e la bodycam di un militare
Paolo Marino
|2 ore fa
Tribunale piacenza
Tradito dalla voglia di fumare. Se non avesse chiesto quella sigaretta a una persona ferma davanti a un distributore automatico di bevande sullo Stradone Farnese, non sarebbe stata un’impresa semplice identificare l’uomo tunisino di 39 anni che poco prima avrebbe commesso una violenza sessuale nei confronti di un 22enne che rincasava sul Pubblico Passeggio.
Davanti al distributore c’era una telecamera di sicurezza che l’ha ripreso in volto. Quel fermo immagine è stato l’indizio da cui i carabinieri sono partiti per l’identificazione del presunto violentatore. Si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora, conosciuto come frequentatore dei giardini pubblici di via Calciati. Le indagini per rintracciarlo sono state ripercorse nel corso del processo. Decisive le telecamere di sorveglianza e la bodycam di un militare.
L'episodio risale alla notte del 9 ottobre 2023. Il giovane, mentre rientrava a casa, sarebbe stato seguito dall'uomo che, sul Pubblico Passeggio, gli avrebbe toccato una natica, per poi mostrargli le parti intime e compiere gesti a sfondo sessuale.
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