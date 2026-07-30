Yuri Zaffignani rimarrà in carcere, semilibertà revocata

Yuri Zaffignani resterà in carcere alle Novate. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha revocato la semilibertà concessa al 40enne, condannato a 23 anni di reclusione per l'omicidio della massaggiatrice cinese Xiujun Xu, trovata morta nel 2008 in un appartamento di via Alberoni a Piacenza.

La decisione arriva dopo l'episodio di fine giugno, quando Zaffignani, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, si era gettato nel Po a Castelsangiovanni. Soccorso e ricoverato, era risultato positivo agli esami tossicologici.

Secondo l'accusa aveva violato le prescrizioni della semilibertà facendo uso di droga e incontrando spacciatori. Il difensore Stefano Germini ha espresso rammarico per la revoca, ma ha accolto con favore l'inserimento del detenuto nei percorsi del Sert e del Centro di salute mentale.