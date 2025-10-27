Accerchiato dai maranza. «Forza, dacci subito i soldi»

Quaranta minuti in balia dei bulli. O meglio, volendo usare un’etichetta sociale ormai entrata a pieno titolo nel vocabolario italiano, dei maranza. È la disavventura di due studenti, entrambi 14enni, che venerdì mattina, prima dell’inizio delle lezioni, in un parchetto pubblico di via IV Novembre sono stati circondati da una decina di ragazzi più grandi di loro, che li hanno trattenuti, hanno sottratto con la forza qualche monetina e spaccato un cellulare. Un episodio - non certo il primo di questo tipo - denunciato qualche ora dopo ai carabinieri.

La mamma di uno dei ragazzini ha contattato "Libertà" per raccontare l’accaduto. Lo ha fatto per senso civico. «Si deve sapere cosa è successo, voglio mettere in guardia le altre mamme su certi rischi», racconta, mostrando la querela.