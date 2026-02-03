Aggredisce la maestra davanti alla figlia: denunciato. Docente all'ospedale

Un pomeriggio di ordinaria routine scolastica si è trasformato in pochi istanti in una scena di violenza che ha lasciato sotto choc insegnanti, alunni e dirigente scolastica. In una scuola elementare della città un genitore ha aggredito fisicamente una docente, strattonandola e colpendola con pugni davanti agli occhi della figlia e di altri presenti, tanto da rendere necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era presentato all’uscita con l’intenzione di prelevare la bambina prima dell’orario consentito. Una richiesta che, come da regolamento, richiede la compilazione di un modulo e l’autorizzazione formale. Alla spiegazione dell’insegnante, che stava semplicemente applicando le procedure previste per la sicurezza degli alunni, il genitore avrebbe reagito con un improvviso scatto d’ira. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente ai fatti. L’uomo avrebbe afferrato la docente, strattonandola con forza e colpendola più volte con pugni. Una scena concitata, avvenuta nell’atrio della scuola che dovrebbe rappresentare tutela e serenità, e per di più sotto lo sguardo della stessa figlia, rimasta impietrita davanti all’aggressione.