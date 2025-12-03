Aggredisce l'ex fidanzata e poi tenta la fuga con la sua borsetta

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un ventenne egiziano residente a Piacenza, in regola con le norme di soggiorno sul territorio nazionale, per il reato di rapina.

Le Volanti intervenivano nella serata tra martedì e mercoledì in un bar di via Colombo, dove il giovane aveva dapprima aggredito la ex fidanzata, per poi sottrarle la borsa e provare a darsi alla fuga. Rintracciato da una Volante ancora in possesso della borsa, veniva fermato ed il bene restituito alla vittima.

Anche al cospetto dei poliziotti, manifestando chiara volontà di possesso sulla donna, dava in escandescenza, pretendendo che la vittima gli desse ascolto. A quel punto, onde impedire nuove aggressioni, il soggetto veniva ammanettato e condotto in Questura.

Emergeva dal racconto della donna un quadro di violenze e vessazioni, durante il rapporto, che la donna aveva da poco fatto cessare, chiudendo i ponti con l’arrestato. Anche il fatto accaduto si inserisce in un quadro di atteggiamenti reiterati di possesso, controllo e gelosia, già manifestati nei confronti della vittima durante la relazione. L’azione criminosa di ieri, oltre a integrare la fattispecie di rapina, era espressione di un comportamento persecutorio e aggressivo, finalizzato a mantenere un dominio sulla persona offesa. Tale atteggiamento, caratterizzato da insistenza e violenza, evidenziava un concreto pericolo di reiterazione di analoghe condotte e un elevato rischio per l’incolumità della vittima; pertanto, i poliziotti procedevano all’arresto del soggetto.

L’analisi delle telecamere di sorveglianza del locale confermava il racconto della vittima e dei testimoni.

Inoltre, emergeva che il soggetto era sottoposto alla misura di prevenzione emessa dal Questore di Piacenza del divieto di accesso ai locali pubblici, comminatagli dopo che in una occasione precedente aveva dato in escandescenza contro i poliziotti durante un controllo nel medesimo bar di via Colombo; pertanto, il soggetto veniva anche denunciato per la violazione della misura.

Il ragazzo veniva quindi tratto in arresto, ed associato presso le celle di sicurezza della Questura. Processato per direttissima, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento dalla vittima, al braccialetto elettronico e all'obbligo di firma in Questura.