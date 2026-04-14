Aggredite in piazza Cavalli: «Due in bici, volevano la borsa»

E’ accaduto tutto in una manciata di secondi, quasi neppure il tempo sufficiente a rendersi conto di ciò che era successo. Due ragazze, passeggiando nei pressi di Palazzo Gotico, sono state prese di mira con violenza da una coppia di individui in sella a una bici elettrica. La frequentazione della serata di sabato, quando erano circa le 22, sotto le volte del Gotico non si poteva definire di particolare pregio. Facce un po’ così insomma, di ogni età e di ogni etnia. Ma il discutibile parterre inquadrato dalle due ragazze non ha nulla a che spartire con la storia che ne è venuta in seguito. La coppia di amiche aveva imboccato il Corso dopo aver cenato in un locale del quartiere. In seguito, la decisione di fare due passi in piazza Cavalli.

Ma quando le due ragazze sono arrivate alle spalle del palazzo, nei pressi in un esercizio pubblico lì nei pressi (e che nulla ha a che spartire con i due sconosciuti pronti a entrare in azione) hanno avuto la sorte malaugurata di finire nel mirino dei malintenzionati.