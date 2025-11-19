Allevatore caricato da un toro, una gamba fratturata

Un toro ha caricato il proprietario di una azienda di allevamento ferendolo ad una gamba. Il fatto è avvenuto a metà mattinata in un'azienda di Gariga di Podenzano. L'allevatore, a quanto si è appreso, era intento ad effettuare un prelievo di sangue all'animale il quale, evidentemente infastidito, ha reagito con violenza con una carica. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Pubblica assistenza Croce Bianca e un'auto infermieristica del 118 nonché una pattuglia del carabinieri. L'allevatore ha riportato la frattura di un arto inferiore. E' stato subito soccorso e caricato sull'eliambulanza del 118 che lo ha portato all'ospedale di Parma dove si trova ricoverato.