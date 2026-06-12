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All'udienza di separazione insulta la giudice e viene colto da malore

Un sessantenne piacentino ha dato in escandescenze ieri mattina in Tribunale. E' stato soccorso da un'ambulanza che aveva portato un testimone a un altro processo

Ermanno Mariani
|1 ora fa
L'ambulanza davanti al Tribunale
L'ambulanza davanti al Tribunale
1 MIN DI LETTURA
Un uomo all’udienza di separazione ha dato in escandescenze e, dopo aver gridato e insultato la giudice, è uscito dall’aula del Tribunale urlando improperi e frasi sconnesse. Invano l’avvocata ha tentato di placare il suo cliente, un sessantenne piacentino.
È accaduto ieri intorno alle 12.30. Il sessantenne, continuando a gridare in un Tribunale deserto per lo sciopero degli avvocati, è stato infine colto da malore ed è stato soccorso dal personale infermieristico di un’ambulanza dell’Oltrepò Soccorso che aveva portato al Tribunale di Piacenza un testimone non in grado di camminare.
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