All'udienza di separazione insulta la giudice e viene colto da malore

Un uomo all’udienza di separazione ha dato in escandescenze e, dopo aver gridato e insultato la giudice, è uscito dall’aula del Tribunale urlando improperi e frasi sconnesse. Invano l’avvocata ha tentato di placare il suo cliente, un sessantenne piacentino.

È accaduto ieri intorno alle 12.30. Il sessantenne, continuando a gridare in un Tribunale deserto per lo sciopero degli avvocati, è stato infine colto da malore ed è stato soccorso dal personale infermieristico di un’ambulanza dell’Oltrepò Soccorso che aveva portato al Tribunale di Piacenza un testimone non in grado di camminare.