Arnesi da scasso e mazza da golf in auto: denunciati due stranieri

Un'auto sospetta, sulla quale sono stati trovati arnesi da scasso e una mazza da golf, è stata scoperta dai carabinieri di Borgonovo a Castelsangiovanni, che hanno denunciato due persone che si trovavano a bordo.

L’intervento è scattato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini al 112, che avevano notato un mezzo sospetto parcheggiato in zona residenziale. Durante il controllo, sono stati rinvenuti undici strumenti atti allo scasso. L’episodio si è verificato intorno alle ore 16, quando la pattuglia ha individuato una Audi A6 con targa estera parcheggiata nei pressi di un’area di sgambamento cani.

A bordo due persone straniere, un giovane di 26 anni ed una donna di 59 anni, domiciliati in provincia di Pavia, il cui atteggiamento nervoso ha insospettito i militari.

Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno del veicolo una mazza da golf di grosse dimensioni e una decina di vari arnesi da scasso, strumenti tipicamente utilizzati per forzare serrature e porte durante furti in abitazione. Sono stati quindi denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto ingiustificato di armi atti ad offendere.