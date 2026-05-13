Arrestato "rider" della cocaina molto attivo in città

Nel pomeriggio del 11 maggio, la Squadra Mobile ha arrestato dopo una serie di appostamenti uno spacciatore di cocaina. Lo fa sapere con un comunicato la Questura di Piacenza. Il soggetto è un cittadino albanese di 25 anni, incensurato ed in regola sul territorio nazionale, che da alcuni giorni era monitorato dagli investigatori per una serie di sospetti scambi con tossicodipendenti del luogo, ai quali portava la sostanza arrivando in macchina dall’acquirente.

Come un vero e proprio rider della cocaina, lo spacciatore era molto attivo nella fornitura al dettaglio nella città di Piacenza, ma arrivava a portare droga anche in provincia. Nel primo pomeriggio di lunedì, gli investigatori della Squadra Mobile intervenivano dopo una cessione di cocaina ad una quarantenne italiana, che si era avvicinata al veicolo in uso allo spacciatore in Largo Erfurt.

Vistosi scoperto, il pusher con una pericolosa mossa alla guida dell’auto cercava di liberarsi dei poliziotti, andando però ad impattare contro un veicolo parcheggiato, venendo quindi subito accerchiato ed immobilizzato prima che potesse scappare. Sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di 565 euro in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività di spaccio al dettaglio. Gli investigatori procedevano quindi all’arresto del soggetto per spaccio di cocaina.

Attraverso le immediate indagini, è stato possibile individuare numerosi acquirenti di cocaina dallo spacciatore arrestato. Lo spacciatore è stato quindi portato in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.