Assiste il fratello in ospedale, ma è condannato: arrestato dalla polizia

Un marocchino 60enne è stato arrestato nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre dagli agenti delle volanti della questura di Piacenza. L'uomo è destinatario di cattura per una condanna definitiva per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Piacenza negli scorsi anni. Il 60enne è stato identificato in ospedale, mentre assisteva il fratello che era stato trasportato presso il nosocomio per ferite da arma da taglio al braccio. Lesioni sulle quali proseguono le indagini per capirne le origini; non si esclude che si possa trattare di ferite auto inferte.

L' arrestato è stato condotto alle Novate.