Auto contro scooter, ferito un 19enne
L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 all'incrocio della San Polo-San Giorgio con la provinciale 42. Sul posto ambulanza del 118 e Polizia Locale
Nadia Plucani
|1 ora fa
Un momento dei soccorsi- © Libertà/Nadia Plucani
Violento scontro fra un motociclo scooter Honda e una autovettura all'intersezione della strada che da San Polo va verso San Giorgio con la provinciale 42 oggi pomeriggio poco dopo le 13.
Il motociclista, a seguito dell’urto, è stato sbalzato sulla sede stradale. Immediati i soccorsi con 118 e pattuglia della Polizia Locale Valnure-Valchero. Alla guida di una Toyota una donna di 79 anni di Piacenza. Il ferito è un 19enne.