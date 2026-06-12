Auto contro scooter, ferito un 19enne

Violento scontro fra un motociclo scooter Honda e una autovettura all'intersezione della strada che da San Polo va verso San Giorgio con la provinciale 42 oggi pomeriggio poco dopo le 13.

Il motociclista, a seguito dell’urto, è stato sbalzato sulla sede stradale. Immediati i soccorsi con 118 e pattuglia della Polizia Locale Valnure-Valchero. Alla guida di una Toyota una donna di 79 anni di Piacenza. Il ferito è un 19enne.