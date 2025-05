Auto distrutta dalle fiamme a Lugagnano

Un'auto ha preso fuoco questa mattina, 24 maggio 2025, nei pressi di Lugagnano. Si tratta di una Range Rover Freeland alimentata a gpl che usciva dal paese e aveva imboccato la strada per il Parco provinciale. A bordo una persona che ha fatto appena in tempo a scendere dall'abitacolo prima che la vettura venisse avvolta dalle fiamme. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Fiorenzuola per spegnere il il rogo e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Morfasso.