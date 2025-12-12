Liberta - Site logo
Auto ribaltata a Borgonovo, illeso ventenne

Il giovane non ha voluto essere trasportato al pronto soccorso. L'incidente è avvenuto lungo la strada tra la frazione di Fornello e Borgonovo

Redazione Online
|1 ora fa
L'auto finita sottosopra (foto Bersani)
L'auto finita sottosopra (foto Bersani)
1 MIN DI LETTURA
E' fortunatamente rimasto illeso il ventenne di Ziano che nella serata di oggi, 12 dicembre 2025, era alla guida di una Panda che è finita fuori strada e si è ribaltata mentre viaggiava dalla frazione di Fornello verso Borgonovo. Il giovane non ha voluto essere trasportato al pronto soccorso.
Sul posto è intervenuta l'auto infermieristica del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, i vigili del fuoco di Castelsangiovanni e i carabinieri di Borgonovo per ricostruire l'accaduto.
Vigili del fuoco accanto all'auto ribaltata (foto Bersani)
Vigili del fuoco accanto all'auto ribaltata (foto Bersani)

