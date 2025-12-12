Auto ribaltata a Borgonovo, illeso ventenne

E' fortunatamente rimasto illeso il ventenne di Ziano che nella serata di oggi, 12 dicembre 2025, era alla guida di una Panda che è finita fuori strada e si è ribaltata mentre viaggiava dalla frazione di Fornello verso Borgonovo. Il giovane non ha voluto essere trasportato al pronto soccorso.

Sul posto è intervenuta l'auto infermieristica del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, i vigili del fuoco di Castelsangiovanni e i carabinieri di Borgonovo per ricostruire l'accaduto.