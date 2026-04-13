Automobilista pirata individuato dalla polizia locale

È stato individuato dopo alcune settimane dalla polizia locale l’autista pirata coinvolto in un violento incidente stradale in rotatoria avvenuto a fine marzo tra via Bianchi, via Pietro Cella e via Veneto.

L’uomo, dopo aver mancato la precedenza e centrato la fiancata di un’auto già impegnata nella rotatoria, si era dato alla fuga senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto centrata dalla vettura in fuga ha riportato lievi contusioni.

Le indagini sono state svolte dalla polizia locale di Piacenza

Fondamentali per arrivare all’identificazione sono state la testimonianza della vittima e i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il responsabile, un cittadino straniero di 55 anni, è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e fuga dopo incidente. Per lui è scattata anche la revoca e confisca della patente.