Bagnino molestò una 17enne a Rimini, condanna a 8 mesi

Un bagnino di Rimini è stato condannato in abbreviato a 8 mesi di reclusione con l’accusa di aver molestato una 17enne. Per l’uomo, un 46enne originario di Piacenza difeso dall’avvocato Monica Cappellini, il pm, Davide Ercolani aveva chiesto una condanna a 10 mesi per tentata violenza sessuale. Il giudice, Raffaella Ceccarelli, ha condannato il bagnino anche alle spese processuali. I fatti risalgono all’agosto del 2022. La giovane aveva avuto il mal di mare dopo una gita sul moscone, ma una volta a riva il bagnino invece di soccorrerla l’aveva portata in un gazebo appartato per molestarla sessualmente.

La 17enne originaria della provincia di Bergamo in vacanza a Rimini, era scoppiata a piangere e ad urlare tanto che in spiaggia erano dovuti intervenire i carabinieri. La ragazzina soccorsa dai militari dell’Arma aveva raccontato di essere stata trasportata a riva dagli amici con cui aveva noleggiato un moscone perché si era sentita male per il mare mosso. Una volta in spiaggia, l’uomo l’aveva presa con un braccio e con la scusa di farla sentire meglio l’aveva portata verso le cabine all’ombra di un gazebo e aveva iniziato a massaggiarla per farla riprendere. Quando la ragazza si era accorta che quelle del 46enne erano altre intenzioni aveva cominciato ad urlare per chiedere aiuto attirando l’attenzione di due bagnini di salvataggio.