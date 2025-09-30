Banda del buco al centro commerciale, fallisce il colpo grosso

Banda del buco in azione al centro commerciale Gotico. La gang di scassinatori, attrezzata con mazze e trapano flessibile, puntava probabilmente a una gioielleria ma i malviventi hanno sbagliato le misure e, dopo aver forato il soffitto di un negozio di telefonia hanno proseguito in successione forando sempre la copertura del bar “Milani” e di due negozi di abbigliamento.

Erano ormai a pochi metri dal probabile obiettivo, ma l’alba stava arrivando, così i ladri si sono accontentati di rubare il fondo cassa dei due negozi di abbigliamento e, con il trapano flessibile, hanno aperto la cassaforte di uno degli esercizi dove hanno trovato poche centinaia di euro. Il fatto è successo nella notte tra domenica e lunedì.