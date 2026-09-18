Bandito armato rapina la cassiera di un supermercato

È tornato a colpire il rapinatore solitario in monopattino. Questa volta l'obiettivo è stato il supermercato Galassia, dove l'uomo, armato di pistola - forse una scacciacani - ha minacciato la cassiera facendosi consegnare l'incasso.

Il colpo è avvenuto ieri sera intorno alle 20.30. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è entrato nel punto vendita a volto coperto, ha estratto l'arma e, sotto minaccia, ha costretto la dipendente ad aprire la cassa. Poi la fuga a bordo del monopattino elettrico, con cui si è dileguato rapidamente.

Stesso modus operandi già visto un paio di settimane fa, quando erano state rapinate due sale slot della zona. Anche in quei casi il rapinatore aveva agito da solo, con una pistola e spostandosi in monopattino.

Un dettaglio che non sfugge agli investigatori, che ipotizzano si tratti della stessa persona.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato e delle attività vicine per cercare di identificare il responsabile.