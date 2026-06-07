Bar sanzionato e una denuncia per ricettazione

Durante la settimana appena trascorsa il Questore di Piacenza ha disposto controlli in varie zone nevralgiche della città caratterizzate dalla presenza e transito di numerose persone e veicoli con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 154 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, e 62 veicoli.

Inoltre, nella serata di sabato il Questore di Piacenza, come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio in materia di sicurezza urbana e per la prevenzione e repressione dei reati predatori ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura, con il supporto investigativo della Squadra Mobile, del Comando Provinciale dei Carabinieri e personale della Polizia Locale, hanno svolto accurati controlli nelle zone del Pubblico Passeggio, di Piazzale Genova, nonché Via Roma, Piazzale Roma e Vicolo Barrozzieri, estendendoli anche alle aree limitrofe a criticità più accentuata.

Complessivamente sono state identificate 112 persone, di cui 15 con precedenti di Polizia, controllato un esercizio commerciale al quale personale della Polizia Locale ha contestato violazioni amministrative. Inoltre, ad un conducente minorenne di monopattino sono state contestate violazioni al Codice della Strada.

In seguito a segnalazione della vittima di furto del cellulare, grazie alla geolocalizzazione del dispositivo sottratto (positioning), veniva rintracciato e denunciato per ricettazione un cittadino del Marocco, individuato nei locali Pronto Soccorso. Il telefono cellulare è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.