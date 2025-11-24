Biglietti per il concerto mai arrivati, truffa da quattrocento euro

Due truffe legate a concerti e vendite online sono state scoperte dai carabinieri di Pianello e di Rivergaro, denunciando alla giustizia i responsabili.

Il primo caso riguarda, un cittadino marocchino di 34 anni residente a Grosseto, che ha raggirato un giovane studente di 24 anni di Pianello, inducendolo a versare una somma di 400 euro per l’acquisto di biglietti per un concerto di musica “trap”. I biglietti, però, non sono mai stati consegnati. A seguito della denuncia, i carabinieri hanno avviato tempestivamente gli accertamenti, che hanno portato alla denuncia dell’indagato.

Nel secondo caso, i militari sono intervenuti dopo la denuncia di un altro giovane di 23 anni, operaio, questa volta residente a Nocera Inferiore (SA), ma di fatto domiciliato a Rivergaro, presentata alcuni mesi fa, che aveva versato un anticipo di 500 euro per l’acquisto di un’autovettura VW Polo messa in vendita online. Dopo aver effettuato il pagamento, però, il presunto venditore, un 35enne di Busto Arsizio, ha interrotto ogni contatto e si è reso irreperibile. Nonostante l’indagato sia attualmente detenuto per un’altra causa, i carabinieri di Rivergaro hanno messo in atto le dovute verifiche, portando alla sua denuncia per truffa.