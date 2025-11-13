Borgonovo: assalto alla panetteria, fuga e inseguimento

Tre ladri incappucciati hanno tentato di dare l'assalto la scorsa notte al bar panetteria pizzeria Mister Papi lungo la statale 412, in località Spada al confine tra Borgonovo e Strà di Alta Val Tidone. I ladri hanno spaccato una porta a vetri e, incuranti dei panettieri che erano al lavoro e gridavano loro di andarsene, hanno portato via la cassa, con anche la cassetta delle offerte. Sono poi scappati a bordo di un'auto rubata.

A questo punto è iniziata la seconda parte della storia che ha del surreale. I ladri hanno infatti ingaggiato un inseguimento con i carabinieri di Borgonovo. Nel tentativo di seminarli hanno lanciato contro l'auto dei carabinieri oggetti tra cui una pesante mazza con cui poco prima avevano rotto il vetro della panetteria. A Sarmato hanno anche speronato l'auto dei carabinieri. Alla fine sono scappati a piedi per i campi facendo perdere le loro tracce. Sull'auto dei ladri è rimasta la cassa e la cassetta delle offerte restituite ai proprietari.

Nessun carabiniere e rimasto per fortuna ferito e nessun'altra auto è rimasta coinvolta nel folle inseguimento. Prima di lasciare il locale i ladri hanno anche spruzzato il contenuto di un estintore forse per confondere le tracce.