Borgonovo: assalto alla panetteria, fuga e inseguimento

Prima di lasciare il locale i ladri hanno anche spruzzato il contenuto di un estintore forse per confondere le tracce

Mariangela Milani
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
Tre ladri incappucciati hanno tentato di dare l'assalto la scorsa notte al bar panetteria pizzeria Mister Papi lungo la statale 412, in località Spada al confine tra Borgonovo e Strà di Alta Val Tidone. I ladri hanno spaccato una porta a vetri e, incuranti dei panettieri che erano al lavoro e gridavano loro di andarsene, hanno portato via la cassa, con anche la cassetta delle offerte. Sono poi scappati a bordo di un'auto rubata.
A questo punto è iniziata la seconda parte della storia che ha del surreale. I ladri hanno infatti ingaggiato un inseguimento con i carabinieri di Borgonovo. Nel tentativo di seminarli hanno lanciato contro l'auto dei carabinieri oggetti tra cui una pesante mazza con cui poco prima avevano rotto il vetro della panetteria. A Sarmato hanno anche speronato l'auto dei carabinieri. Alla fine sono scappati a piedi per i campi facendo perdere le loro tracce. Sull'auto dei ladri è rimasta la cassa e la cassetta delle offerte restituite ai proprietari.
Nessun carabiniere e rimasto per fortuna ferito e nessun'altra auto è rimasta coinvolta nel folle inseguimento. Prima di lasciare il locale i ladri hanno anche spruzzato il contenuto di un estintore forse per confondere le tracce.     

