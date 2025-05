Botte e bottiglie rotte, due giovani feriti in piazzale Genova

Ancora un episodio di violenza nel cuore di Piacenza, all'inizio del Facsal vicino alla statua di Sant'Antonino, protagonisti sempre dei giovani. Due gruppi si sono scontrati violentemente nella notte fra sabato 3 maggio e domenica 4. Le prime chiamate al 112 hanno descritto una colluttazione con utilizzo di bottiglie rotte. Due ragazzi sono rimasti feriti e uno è stato trasportato in ospedale con traumi non gravi. Le pattuglie della polizia accorse hanno avviato accertamenti. Sul posto anche i carabinieri. Secondo alcune testimonianze, durante la colluttazione sarebbero spariti due cellulari, sollevando il sospetto di una rapina. La questura sta verificando le dinamiche e ricostruendo i movimenti dei coinvolti, mentre i sanitari della Croce Bianca hanno prestato assistenza sul posto. Altre due risse erano avvenute durante la notte precedente, una in via Emilia Parmense, l'altra in corso Europa con un altro ferito portato all'ospedale.

