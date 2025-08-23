Botte per ricaricare la bici e allarmi impazziti: superlavoro dei carabinieri

Tra le 6 del 22 agosto e le 6 del 23, i Carabinieri del Comando provinciale di Piacenza hanno effettuato numerosi servizi esterni tra pattugliamenti, attività investigative e interventi di pronto soccorso. Un bilancio intenso seppur senza emergenze gravi, che racconta una giornata di ordinaria sicurezza.

Gru trancia i cavi della luce

In città, l’episodio più curioso è avvenuto in via Galileo Galilei, dove un camion, con la gru rimasta sollevata, ha tranciato un cavo dell’elettricità facendo cadere un palo in un campo adiacente. Nessun ferito, ma inevitabili sono stati i disagi. Sempre in città, pattuglie sono intervenute per verificare una segnalazione di musica a volume troppo alto in zona via Martelli: al loro arrivo, tutto era tornato nella norma. In via Zoni, invece, è stata prestata assistenza a una donna seguita da una struttura sanitaria; falso allarme anche in questo caso.

Allarmi impazziti

In provincia, gli allarmi automatici hanno scandito buona parte della giornata: a Sarmato, Pontenure, Gragnano e Castel San Giovanni le pattuglie dei carabinieri piacentini hanno verificato diverse segnalazioni, tutte rientrate come falsi allarmi, spesso causati da porte dimenticate aperte.

A Castel San Giovanni, un’auto in panne è stata spostata in sicurezza, mentre una lite in strada tra un uomo e una donna ha richiesto l’identificazione dei presenti, senza conseguenze fisiche per nessuno.

A Fiorenzuola, la giornata è iniziata con un tentato furto in un’abitazione momentaneamente disabitata: porta danneggiata ma nulla è stato rubato. Nel pomeriggio, incidenti stradali hanno coinvolto anche un’ambulanza della Croce Rossa, fortunatamente senza feriti. Sempre nel pomeriggio, personale di un supermercato ha segnalato il tentativo di furto di alcune bottiglie di alcolici: il ladro, scoperto, è fuggito a mani vuote. In serata, a Cadeo, una ragazza è uscita di strada con il proprio scooter: ferita, è stata trasportata al pronto soccorso di Piacenza.

Aggressione per ricaricare una bici

A Gossolengo un falso allarme per un problema medico ha fatto scattare un intervento urgente, rientrato poco dopo. A Travo, una lite tra vicini di casa ha rischiato di degenerare, mentre ad Agazzano un banale diverbio per la ricarica di una bicicletta elettrica è sfociato in un’aggressione, con un uomo ferito in modo lieve. Due anche gli incidenti stradali registrati, a Rivergaro e Bobbio: nel secondo caso, una donna è stata trasportata in ospedale ma non è in pericolo di vita. A Bettola, infine, i militari hanno coordinato il recupero di un animale investito, mentre a Travo è stato segnalato l’allontanamento volontario di un uomo, ma la situazione è monitorata.