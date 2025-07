Bruciano balloni di fieno in un cascinale

Cascinale in fiamme nel pomeriggio di oggi, 3 luglio 2025, tra Fontana Fredda e Fiorenzuola. Hanno preso fuoco dei balloni di fieno e sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco. Intervenuti due mezzi dalla caserma di Fiorenzuola e tre mezzi da Piacenza. Le operazioni di spegnimento del rogo si sono protratte per alcune ore. Ingenti i danni subiti dalla struttura. Accertamenti in corso sulle cause