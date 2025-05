Calci e pugni all'ospedale, ferite tre guardie giurate

Una coppia di nordafricani ha aggredito all’ospedale di Piacenza tre guardie giurate a calci e pugni. Uno degli agenti è stato anche ferito alla testa da un portaombrelli. I tre addetti alla vigilanza sono stati medicati al pronto soccorso con prognosi comprese fra i 5 e i 10 giorni. Il fatto è accaduto nella mattina di domenica 4 maggio. Un uomo e una donna nordafricani si trovavano nel bar dell’ospedale, visibilmente alterati, forse sotto effetto di stupefacenti, dove pare abbiano cominciato a dare fastidio ad alcuni avventori e pazienti del nosocomio. Due agenti della Coop Service, in servizio all’ospedale, sono intervenuti per cercare di calmare la coppia.

«Ho visto che i due parlavano con le guardie giurate» ci ha detto un testimone che ha preferito mantenere l’anonimato. «Non so che cosa si siano detti, ma ad un certo punto la donna è scattata: sembrava come impazzita, è saltata addosso a uno degli agenti, poi ha afferrato il portaombrelli del bar e ha ripetutamente colpito alla testa uno di loro. Ne è seguita una zuffa e una donna addetta alla vigilanza è accorsa in aiuto dei due colleghi. I due nordafricani, che mi sembravano proprio alterati, come se fossero drogati o ubriachi, hanno aggredito anche lei».

Sul posto sono poi accorsi i carabinieri. «Non ho potuto vedere se quei due sono poi stati fermati o identificati, perché dal bar si sono rapidamente allontanati tutti, io compreso» ci ha detto il nostro testimone. Accertamenti sono adesso in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la precisa dinamica dell’accaduto.