Camion di mais si ribalta in un campo: 50enne ferito

L'autotrasportatore è stato portato al Pronto soccorso di Piacenza con una ferita profonda alla testa. Il fatto è accaduto a Larzano di Rivergaro

Elisa Malacalza
Elisa Malacalza
|1 ora fa
I soccorritori sul posto e il camion ribaltato
I soccorritori sul posto e il camion ribaltato
1 MIN DI LETTURA
Un cinquantenne stava scaricando un camion carico di mais, quando, per cause da accertare, il mezzo si è ribaltato in un campo, a Larzano di Rivergaro, e l'autotrasportatore è rimasto ferito alla testa, anche se non ha mai perso conoscenza. Sul posto, per soccorrerlo, l'autoinfermeristica del 118, i militi della Pubblica assistenza Valnure da Rivergaro, i vigili del fuoco. L'uomo è stato portato in Pronto soccorso a Piacenza. Per fortuna non si trova in pericolo di vita, secondo quanto è stato possibile apprendere. 

