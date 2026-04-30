Capaci, tra colpa e memoria. Il podcast di Raffaella Fanelli

Il 23 maggio 1992, nel tragitto da Punta Raisi a Palermo, all’altezza dello svincolo autostradale di Capaci, un’esplosione di inaudita potenza investì una macchina Fiat Croma blindata sulla quale viaggiava il giudice Giovanni Falcone e le due auto della scorta. Falcone è stato - ed è tuttora insieme a Paolo Borsellino il simbolo della lotta dello Stato alla mafia, esemplificata dal maxiprocesso che vide alla sbarra i più importanti boss di Cosa Nostra e terminò nel dicembre del 1987 con la condanna di 360 dei 475 imputati. Nell’attentato persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro.

Nel podcast intitolato “Capaci tra colpa e memoria” saranno svelati tanti particolari inediti.