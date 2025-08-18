Cede una dose di cocaina, pensionato arrestato in flagranza di reato

Un 69enne residente ad Alseno, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato in flagranza di reato, nel tardo pomeriggio di giovedì 14 agosto, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola.

Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio, i militari hanno sorpreso l’uomo subito dopo aver ceduto una dose di cocaina a un 58enne residente in provincia. Quest’ultimo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 1 grammo di cocaina, confermando di averla appena acquistata dal pensionato. La sostanza è stata sequestrata e l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Piacenza quale assuntore di stupefacenti.

I carabinieri, quindi, si sono recati a casa del pensionato e la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 4 grammi di cocaina suddivisi in tre dosi pronte per lo spaccio, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura e a 395 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito il pensionato è stato messo ai domiciliari. Due giorni dopo, il 16 agosto, il giudice del tribunale di Piacenza ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 69enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la Polizia Giudiziaria.